Впервые в мире беспилотник доставил легкие для трансплантации: это спасло жизнь
В Канаде компания Unither Bioelectronics доставила донорские легкие для трансплантации с помощью беспилотного летательного аппарата.
Доставка происходила из одной больницы Торонто в другую, сообщается на сайте компании Unither Bioelectronics.
Эксперимент продемонстрировал, что донорские органы можно безопасно и быстро доставить с помощью дрона, поддерживая необходимые условия их хранения и при этом успешно координируя работу с медицинской бригадой по трансплантации.
Это нововведение в транспортировке донорских органов может значительно повысить эффективность передачи органов между донорами и реципиентами, особенно в густонаселенных городских районах.
Программа исследований и разработок Unither Organ Delivery Systems началась несколько лет назад.