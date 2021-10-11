Впервые в мире беспилотник доставил легкие для трансплантации: это спасло жизнь

В Канаде компания Unither Bioelectronics доставила донорские легкие для трансплантации с помощью беспилотного летательного аппарата.

Этот полет был символичен, поскольку первая в мире трансплантация легких произошла именно в больнице Торонто.



Доставка происходила из одной больницы Торонто в другую, сообщается на сайте компании Unither Bioelectronics.

Эксперимент продемонстрировал, что донорские органы можно безопасно и быстро доставить с помощью дрона, поддерживая необходимые условия их хранения и при этом успешно координируя работу с медицинской бригадой по трансплантации.

Это нововведение в транспортировке донорских органов может значительно повысить эффективность передачи органов между донорами и реципиентами, особенно в густонаселенных городских районах.

Программа исследований и разработок Unither Organ Delivery Systems началась несколько лет назад.

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