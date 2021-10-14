Великобритания передаст Украине ракетное вооружение и военные корабли

Украина должна вскоре получить от Великобритании военную помощь – в частности, ракетное вооружение и военные корабли.

Украина купит два британских тральщика типа Sandown



Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в интервью телеканалу «Дом».

По словам дипломата, «что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море».

Он отметил, что «в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля, они сразу войдут в состав ВМС Украины». Речь идет о двух минных тральщиках.

Также начнется строительство двух военно-морских портов.

Всего этого, как сказал посол, удалось достичь благодаря заключенному в прошлом году соглашению между Британией и Украиной.

Как сообщали ранее Власти, Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown – Blyth и Ramsey. Церемония прощания с кораблями прошла на военно-морской базе Клайд в Шотландии, с них спустили флаги Королевского флота.

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