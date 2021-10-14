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Главная » Украина » Происшествия
11:12 15 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Броварах водитель сбил на переходе девочку и скрылся

В Броварах водитель автомобиля Seat сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и исчез с места происшествия.

В Броварах на переходе сбили девочку

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Инцидент произошел около 19:00 14 октября.

Пострадавшую с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в местную больницу. Полицейские ввели в действие спецоперацию по розыску и задержанию виновника ДТП.

Его вскоре удалось найти по горячим следам. Злоумышленником оказался 45-летний житель Бориспольщины.

Все детали и причины дорожно-транспортного происшествия полицейские устанавливают.

Автомобиль злоумышленника

Автомобиль злоумышленника

Полицейские задержали нарушителя по горячим следам

Полицейские задержали нарушителя по горячим следам

Ранее Власти сообщали, что на трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.

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Тэги: дтп, бровары
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