В Броварах водитель сбил на переходе девочку и скрылся

В Броварах водитель автомобиля Seat сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и исчез с места происшествия.

В Броварах на переходе сбили девочку



Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Инцидент произошел около 19:00 14 октября.

Пострадавшую с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в местную больницу. Полицейские ввели в действие спецоперацию по розыску и задержанию виновника ДТП.

Его вскоре удалось найти по горячим следам. Злоумышленником оказался 45-летний житель Бориспольщины.

Все детали и причины дорожно-транспортного происшествия полицейские устанавливают.

Ранее Власти сообщали, что на трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.

Тэги: дтп, бровары