НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:54 15 Октября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам за “шпионаж”

«Верховный суд Крыма» приговорил 61-летнего украинца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Константин Ширинг

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

В Крыму на закрытом заседании суда вынесли приговор 61-летнему украинцу Константину Ширингу. Мужчина обвиняется в «шпионаже» против РФ. Суд приговорил украинца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Адвокат обвиняемого сообщил, что в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Однако, суд встал на сторону прокуратуры.

Сам Константин Ширинг на суде просил его оправдать, утверждая что «его оговорили и свалили на него всю вину». Адвокат сообщил о намерении апеллировать к данному приговору.

По версии ФСБ России Константин был участником «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую также входила российская военнослужащая Татьяна Кузьменко. Благодаря женщине-военной, которая служила прапорщиком, Константин Ширинг получал секретные сведения о численности российской армии в Крыму, их вооружении и дислокации. В последствии передавая полученные данные в Министерство обороны Украины.

Татьяну Кузьменко обвинили в «государственной измене» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Константин Ширинг неоднократно жаловался на непредоставление медицинской помощи в Симферопольском СИЗО. Мужчина страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как ранее сообщали Власти, в Украине житель Северодонецка, шпионивший в пользу сепаратистов ЛНР, был приговорен к восьми годам заключения за госизмену.

Источник:
Тэги: суд, крым, приговор, рф, шпинаж
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.10.2021 11:48
Туристов из Москвы продали в рабство по дороге в Крым
ТОР
02.10.2021 11:00
Вынесены первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
ТОР
10.06.2019 16:40
Опубликованы позиции Украины и РФ по спору в Гааге
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19

13:23 Мир

Согласование нормандской встречи провалилось: ей нашли замену

09:46 Мир

Британская семья за старые садовые статуи получила 265 тысяч долларов

03:26 Мир

В скалистом израильском кратере пятеро мужчин и одна женщина живут, как марсиане

22:05 Мир

90-летний герой «Звездного пути» слетал в космос на ракете Безоса

19:02 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

16:43 Мир

Ляшко решил идти в Раду на место умершего Полякова

13:40 Украина

Новости | NetGameSlots.com