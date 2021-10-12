В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам за “шпионаж”

«Верховный суд Крыма» приговорил 61-летнего украинца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Константин Ширинг



Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

В Крыму на закрытом заседании суда вынесли приговор 61-летнему украинцу Константину Ширингу. Мужчина обвиняется в «шпионаже» против РФ. Суд приговорил украинца к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Адвокат обвиняемого сообщил, что в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Однако, суд встал на сторону прокуратуры.

Сам Константин Ширинг на суде просил его оправдать, утверждая что «его оговорили и свалили на него всю вину». Адвокат сообщил о намерении апеллировать к данному приговору.

По версии ФСБ России Константин был участником «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую также входила российская военнослужащая Татьяна Кузьменко. Благодаря женщине-военной, которая служила прапорщиком, Константин Ширинг получал секретные сведения о численности российской армии в Крыму, их вооружении и дислокации. В последствии передавая полученные данные в Министерство обороны Украины.

Татьяну Кузьменко обвинили в «государственной измене» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Константин Ширинг неоднократно жаловался на непредоставление медицинской помощи в Симферопольском СИЗО. Мужчина страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как ранее сообщали Власти, в Украине житель Северодонецка, шпионивший в пользу сепаратистов ЛНР, был приговорен к восьми годам заключения за госизмену.

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