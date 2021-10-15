У голодающего Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в СИЗО вторую неделю, резко ухудшилось.

Здоровье Саакашвили ухудшилось



Об этом сообщило издание Грузия онлайн со ссылкой на личного врача бывшего главы государства. Саакашвили похудел почти на 15 килограмм, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.

Министерство юстиции Грузии обратилось к Минздраву с просьбой собрать группу врачей, которая займется мониторингом состояния Саакашвили.

В ее состав вошли эксперт в области кардиологии, эндокринолог, невролог, специалист в области гематологии и трансфузиологии, а также личный врач бывшего президента.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку со дня задержания 1 октября. Он отказывается от пищи в знак протеста и называет себя «личным узником Путина» и не признает обвинений.

Ранее Власти.нет писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

Офис генпрокурора не будет отправлять властям Грузии запрос на экстрадицию в Украину своего гражданина Михеила Саакашвили.

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