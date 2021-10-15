В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

Применяемые новые технологии помогают найти тела умерших до того, как они разложатся.

В Японии все больше людей умирают в одиночестве



Японские компании недвижимости пытаются бороться с феноменом «кодокуси» – «одинокой смерти». Покинутые старики умирают в одиночестве, об их смерти узнают случайно через несколько дней или даже месяцев. Так, одно из агентств недвижимости начало сдавать пожилым одиноким людям квартиры, оснащенные «детектором смерти» — устройством на базе нейросетей, которое определяет, жив ли человек и в случае его кончины связывается с арендодателями. Об этом сообщает Vice.

Когда кто-то умирает в одиночестве, а его тело находят лишь спустя, гниющие пятна и мучительное зловоние трудно вычистить с пористых стен. После уборки эти дома носят невыгодный и стигматизируемый ярлык jiko bukken – собственности, где кто-то умер. Арендодатели обязаны сообщать новым арендаторам о такой ​​недвижимость, что не только снижает ее стоимость, но и делает чрезвычайно трудным для последующей сдачи в аренду. Это начало побуждать их отказываться от пожилых арендаторов.

По данным Suumo, известной японской компании по недвижимости, цены на недвижимость, в которой кто-то умер естественной смертью или одинокой смертью, снижаются на 10-20 процентов, на 30 процентов – за самоубийства и примерно на 50 процентов – за убийства и другие преступления.

Агентстве R65 inc которое, наоборот, сотрудничает с такими людьми, придумали решение — сдавать квартиры с датчиками, реагирующими на смерть. Датчики не имеют видеокамер, а проверяют присутствие человека по использованию электроэнергии. Если в течение 20 часов показания электроэнергии остаются неизменными, связываются по телефону с жильцом, арендодателем или риелтором, которые отвечают за недвижимость.

«Наши клиенты не боятся умереть в одиночестве, они больше переживают за то, чтобы их тела быстро нашли в хорошем состоянии, чтобы не быть обузой после смерти», — сказал корреспондентам основатель компании Рё Ямамото.

Ранее Власти писали, что в Японии появился министр по одиночеству, из-за увеличения количество самоубийств за последние 11 лет.

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