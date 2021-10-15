НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
23:52 15 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

Применяемые новые технологии помогают найти тела умерших до того, как они разложатся.

В Японии все больше людей умирают в одиночестве

Японские компании недвижимости пытаются бороться с феноменом «кодокуси» – «одинокой смерти». Покинутые старики умирают в одиночестве, об их смерти узнают случайно через несколько дней или даже месяцев. Так, одно из  агентств недвижимости  начало сдавать пожилым одиноким людям квартиры, оснащенные «детектором смерти» — устройством на базе нейросетей, которое определяет, жив ли человек и в случае его кончины связывается с арендодателями. Об этом сообщает Vice.

Когда кто-то умирает в одиночестве, а его тело находят лишь спустя, гниющие пятна и мучительное зловоние трудно вычистить с пористых стен. После уборки эти дома носят невыгодный и стигматизируемый ярлык jiko bukken – собственности, где кто-то умер. Арендодатели обязаны сообщать новым арендаторам о такой ​​недвижимость, что не только снижает ее стоимость, но и делает чрезвычайно трудным для последующей сдачи в аренду. Это начало побуждать их отказываться от пожилых арендаторов.

По данным Suumo, известной японской компании по недвижимости, цены на недвижимость, в которой кто-то умер естественной смертью или одинокой смертью, снижаются на 10-20 процентов, на 30 процентов – за самоубийства и примерно на 50 процентов – за убийства и другие преступления.

Агентстве R65 inc которое, наоборот, сотрудничает с такими людьми, придумали решение — сдавать квартиры с датчиками, реагирующими на смерть. Датчики не имеют видеокамер, а проверяют присутствие человека по использованию электроэнергии. Если в течение 20 часов показания электроэнергии остаются неизменными, связываются по телефону с жильцом, арендодателем или риелтором, которые отвечают за недвижимость.

«Наши клиенты не боятся умереть в одиночестве, они больше переживают за то, чтобы их тела быстро нашли в хорошем состоянии, чтобы не быть обузой после смерти», — сказал корреспондентам основатель компании Рё Ямамото.

Ранее Власти писали, что в Японии появился министр по одиночеству, из-за увеличения количество самоубийств за последние 11 лет.

Источник:
Тэги: «кодокуси», детекторы смерти, пожилые японцы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.10.2021 12:22
Бойцов Нацгвардии перевооружают винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова
ТОР
15.10.2021 12:15
В Киеве 15 октября могут закрыть три станции метро
ТОР
15.10.2021 12:06
У голодающего Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

23:52 Мир

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15 Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19

13:23 Мир

В Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами. Видео

11:54 Украина

Согласование нормандской встречи провалилось: ей нашли замену

09:46 Мир

В Норвегии мужчина с луком охотился на людей: несколько погибших и раненых

09:01 Мир

Британская семья за старые садовые статуи получила 265 тысяч долларов

03:26 Мир

Новости | NetGameSlots.com