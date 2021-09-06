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Главная » Украина » Экономика
12:38 15 Октября 2021 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

ПриватБанк ввёл новые ограничения на переводы с карту на карту

С октября клиенты банка смогут совершить не более 100 переводов с карты на карту в месяц по Украине.

Приватбанк ввел новые ограничения

Об этом сказано в пресс-релизе банка. В другие страны можно делать не более 25 переводов.

Лиц, зарегистрированных как предприниматели это ограничение не коснется.

В банке уточнили, что новшество ввели в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга.

По заверению банка, 99,7% клиентов не ощутят неудобств, поскольку количество их месячных переводов не превышает новые лимиты.

Ранее Власти сообщали, что ПриватБанк впервые предлагает права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на голландском аукционе.

Источник:
Тэги: Приватбанк
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