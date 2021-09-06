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12:38 15 Октября 2021 48 Комментарии
ПриватБанк ввёл новые ограничения на переводы с карту на карту
С октября клиенты банка смогут совершить не более 100 переводов с карты на карту в месяц по Украине.
Приватбанк ввел новые ограничения
Об этом сказано в пресс-релизе банка. В другие страны можно делать не более 25 переводов.
Лиц, зарегистрированных как предприниматели это ограничение не коснется.
В банке уточнили, что новшество ввели в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга.
По заверению банка, 99,7% клиентов не ощутят неудобств, поскольку количество их месячных переводов не превышает новые лимиты.
Ранее Власти сообщали, что ПриватБанк впервые предлагает права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на голландском аукционе.
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Тэги: Приватбанк
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