В Афганистане в мечети прогремел взрыв: десятки погибших. Видео

В шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.

Мечеть после теракта



Об этом сообщает афганский портал Amaj News.

В афганском городе Кандага произошел теракт мечете шиитской мечете, принадлежащей шиитской общине. Мечеть Биби-Фатима, где произошел теракт – это самая большая шиитская мечеть в Афганистане.

Точное число жертв пока не известно. Местный телеканал сообщает о 16 погибших в результате теракта. Количество пострадавших также уточняется – сейчас известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения.

The suicide bombing happened in Fatimah Bargah mosque in Kandahar. The numbers casualties appears to be very high. Video: Twitter pic.twitter.com/QYJcIJGvpr — Middle East Live (@middleeastlive0) October 15, 2021

Местные СМИ сообщают, что теракт устроил террорист смертник. Ни одна группировка все еще не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Представители «Талибана» подтвердили факт взрыва и начали расследование.

Как ранее сообщали Власти, в результате взрыва в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана могли погибнуть от 43 до 70 человек.

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