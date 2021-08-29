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13:46 15 Октября 2021 Просмотров 133   КомментариевКомментарии

В Афганистане в мечети прогремел взрыв: десятки погибших. Видео

В шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.

Мечеть после теракта

Об этом сообщает афганский портал Amaj News.

В афганском городе Кандага произошел теракт мечете шиитской мечете, принадлежащей шиитской общине. Мечеть Биби-Фатима, где произошел теракт – это самая большая шиитская мечеть в Афганистане.

Точное число жертв пока не известно. Местный телеканал сообщает о 16 погибших в результате теракта. Количество пострадавших также уточняется – сейчас известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Местные СМИ сообщают, что теракт устроил террорист смертник. Ни одна группировка все еще не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Место подрыва смертника

Представители «Талибана» подтвердили факт взрыва и начали расследование.

Как ранее сообщали Власти, в результате взрыва в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана могли погибнуть от 43 до 70 человек.

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Тэги: теракт, Афганистан, жертвы
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