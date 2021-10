В Афганистане в мечети прогремел взрыв: десятки погибших. Видео

Об этом сообщает афганский портал Amaj News.

В афганском городе Кандага произошел теракт мечете шиитской мечете, принадлежащей шиитской общине. Мечеть Биби-Фатима, где произошел теракт – это самая большая шиитская мечеть в Афганистане.

Точное число жертв пока не известно. Местный телеканал сообщает о 16 погибших в результате теракта. Количество пострадавших также уточняется – сейчас известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения.

The suicide bombing happened in Fatimah Bargah mosque in Kandahar. The numbers casualties appears to be very high.

Video: Twitter pic.twitter.com/QYJcIJGvpr

— Middle East Live (@middleeastlive0) October 15, 2021