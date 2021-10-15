Россия начала перепись в Крыму: как отреагировала Украина

Российские оккупационные власти Крыма начали перепись населения на полуострове, Украина обратилась к международному сообществу.

Россия начала перепись населения в Крыму



Как сказано в заявлении МИД Украины, такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Проведение переписи, по словам украинских дипломатов, является еще одной попыткой легитимизировать аннексию временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.

В МИД подчеркнули, что проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к Украине, и страна оставляет за собой право применения реторсий (правомерных принудительных действий в ответ на недружественный акт другого государства).

“Подчеркиваем, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый „референдум“ в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи”, — сказано в сообщении.

МИД призвал международное сообщество осудить проведение РФ всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать её результаты.

Ранее Власти писали, что МИД Украины по итогам саммита Крымской платформы опубликовал принятую ее участниками декларацию.

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