Перед заседанием СНБО Зеленский сделал в нем рокировку

Перед проанонсированным на сегодня заседанием СНБО президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава этого органа экс-спикера Дмитрия Разумкова и ввел нового главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Зеленский провел замену в составе СНБО



Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Подписал его Зеленский вчера, 14 октября.

“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – главу Верховной Рады Украины (по согласию);

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова”, – сказано в указе.

Напомним, заседание СНБО назначено на 15 октября на 16:00 в Офисе президента.

Повестка дня пока неизвестна. Однако 5 октября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге, что ближайшее заседание будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр.

Брифинг по итогам сегодняшнего заседания СНБО анонсирован на 18.30.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать проведение заседания Совета по нацбезопасности и обороны Украины 15 октября.

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