Взрывной секс и слон в комнате: названы лучшие фото живой природы 2021

В Британском музее естествознания открывается выставка лучших фотографий живой природы Wildlife Photographer of the Year.

Wildlife Photographer of the Year – один из самых престижных международных конкурсов, который проводится музеем с 1964 года.

В этом году звание «Фотограф года» получил французский биолог Лоран Балест с фотографией нереста рыб груперов (семейство окуневых). Работу Лорана Балесты назвали «Взрывной секс».

Среди юных фотографов победителем стал 10-летний Вайдун Хеббар из Индии со своей фотографией под названием «Дом-купол». Мальчик сфотографировал паука семейства ткачей посреди его паутины.

В номинации «Фотожурналистика» приз забрал Австралиец Адам Освелл, сфотографировавший слоненка вместе с посетителям одного из зоопарков в Таиланде. Фотографию назвали «Слон в комнате».

В номинации «История фотожурналиста» победил южноафриканский фотограф из Нью-Йорка Брент Стиртон с его серией снимков под названием «Исцеляющее прикосновение», сделанных в питомнике для маленьких шимпанзе-сирот, которые попали туда из-за распространенного в Африке экспорта мяса диких животных.

Лучшей фотографией в категории «Поведение: Млекопитающие» стало фото под название «Лбами», сделанное итальянским фотографом Стефаном Утрефинером. На нем два оленя борются за внимание самок.

В категории «Портреты животных» победил Маджед Али с фотографией 40-летней горной гориллой, живущей в Национальном парке Бвинди на юго-западе Уганды. На фото «Размышления» горилла остановилась охладиться под внезапно начавшимся дождем.

Следующей фотографией представленной на выставке и победившей в номинации «Болота: другой взгляд» стала фотография «Дорога к гибели», на которой показана заболоченная местность, где обитает более сотни видов птиц, которую пересекает прямая дорога.

Еще одним интересным экспонатом выставки стала фотография «Качая колыбель» энтомолога Гиля Вайзена. Он запечатлел, как паук-рыболов (паук-пизаурид) вьет из своей паутины мешок для кладки яиц.

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