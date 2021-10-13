В Италии ввели обязательную вакцинацию абсолютно для все работающих

Вакцинацию сделали обязательной для всех сотрудников государственных и частных организаций.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Италии с 15 октября вводят обязательное наличие «зеленого пропуска» для работников всех трудовых сфер. «Зеленый пропуск» можно получить не только после полной вакцинации, но и после одной дозы вакцины, однако в таком случае документ будет действовать ограниченное время и аннулируется если вторую дозу гражданин так и не получит.

Также «Зеленый пропуск» выдается после получения отрицательного теста на COVID-19, правда в таком случае он будет действителен всего двое суток.

Без документа сотрудник не сможет получить доступ к своему рабочему месту. Раньше такие ограничения работали только для отдельных сфер, теперь же правила распространяется на всю страну и касаются всех государственных и частных организаций.

Согласно новым правилам, если у сотрудника не будет «зеленого пропуска», то работодатель не имеет права допускать на рабочее место. Иначе владелец будет наказан штрафом от €400 до €1 000.

Не допущенные к работе сотрудники, будут считаться отсутствующими без причины. Пять таких отсутствий и работодатель получает законное право уволить работника.

Если у человека не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место. Такие работники будут считаться отсутствующими без причины. Пять дней таких «пропусков» дает работодателю право уволить работника. Допуск человека в офис без вакцинации наказывается штрафом от €400 до €1 000.

Как ранее сообщали Власти, в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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