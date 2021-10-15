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Главная » Украина » Общество
15:57 15 Октября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

«Красная» зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули

С 15 октября за соблюдением карантинных ограничений “красной” зоны в Херсоне следят 12 противоковидных патрулей, в усиленном режиме работают правоохранители.

На улицах Херсона - противоковидные патрули

Об этом сообщили на сайте Херсонского горсовета. Ситуация с заболеваемостью в городе остается сложной.

По словам и.о. заместителя городского головы Романа Головни, больницы, которые определены опорными для борьбы с коронавирусной болезнью, заполненные более чем на 95%.

Людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном.

Общественный транспорт работает в Херсоне в обычном режиме, на маршруты вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

Напомним, в “красном” регионе под запретом:

  • работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

  • работа непродовольственных рынков и магазинов;

  • спортзалы, бассейны и фитнес-центры;

  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Ранее Власти сообщали, что с полуночи 15 октября дня Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

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Тэги: херсон, карантин
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