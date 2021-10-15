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Главная » Мир » Политика
16:13 15 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Худой и с трудом передвигается: соратница проведала Саакашвили

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает в СИЗО, выглядит худым и бледным, ему трудно передвигаться.

Саакашвили проведали в тюрьме

О состоянии политика рассказала “Эхо Кавказа” член «Национального движения» Анна Цитлидзе, которая посетила 12-е пенетенциарное учреждении в Рустави.

По ее словам, Саакашвили также медленно двигается. Мужчина голодает уже 15 дней и не собирается прекращать. При этом он ждет, когда его личному врачу дадут возможность посетить камеру.

«Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал, что это не является важным, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу”, – рассказала Цитлидзе.

Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему», – сказала Цитлидзе.

Кроме того, по словам Цитлидзе, Саакашвили поблагодарил сторонников за проведенную 14 октября на площади Свободы акцию.

Власти ранее писали, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в СИЗО вторую неделю, резко ухудшилось.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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