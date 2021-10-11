В Днепре девочка выпрыгнула из окна после ссоры с родителями из-за оценок

Ученица 7-класса получила тяжелые травмы после того как выпрыгнула с окна 6-го этажа.

Об этом сообщает «Днепр Час», ссылаясь на свои источники.

14 октября в Днепре 13-летняя ученица 7-класса средней школы №91 выпрыгнула из окна 6-го этажа многоквартирного дома, в следствии чего получила множество тяжелых травм.

Она была доставлена в отделение Областной детской клинической больницы. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, ребер, а также возможный перелом таза. На данный момент девочка находится в реанимации, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

По предварительной информации сообщается, что причиной произошедшего стал конфликт девочки с родителями из-за плохой успеваемости в школе.

Как ранее сообщали Власти, жительница Одессы порезала себе вены и шею, после чего выпрыгнула из окна многоэтажки.

Тэги: днепр, школьница, выпрыгнула из окна