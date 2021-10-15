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16:40 15 Октября 2021 112 Комментарии
Еще четыре области станут «красными» с 18 октября
Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября переходят в красную зону карантина.
Еще четыре области
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Соответствующее решение 15 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Установить «красный» уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях», – сказано в сообщении.
Ранее Власти сообщали, что с полуночи 15 октября дня Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.
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