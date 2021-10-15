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17:39 15 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Под Одессой авто влетело в постамент с танком: водитель сразу погиб

В Беляевке около трех часов ночи 51-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент на улице Атамана Головатого.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи.

Сведения о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент.

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