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17:39 15 Октября 2021 1 Комментарии
Под Одессой авто влетело в постамент с танком: водитель сразу погиб
В Беляевке около трех часов ночи 51-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент на улице Атамана Головатого.
Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.
В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи.
Сведения о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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