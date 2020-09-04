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18:04 15 Октября 2021 1 Комментарии
Британского депутата зарезали ножом на встрече с избирателями
Депутат от консерваторов сэр Дэвид Амесс скончался от ножевого ранения. Полиция сообщила об аресте 25-летнего мужчины по подозрению в убийстве.
Дэвид Амесс был депутатом парламента с 1983 года.
Это случилось в церкви в городе Ли-он-Си, передает BBC News.
Сэр Дэвид Амесс проводил встречу со своими избиратели в методистской церкви.
Полиция Эссекса заявила, что получила сообщения о нанесении ножевых ранений и вскоре обнаружила раненого человека. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте.
69-летний сэр Дэвид был депутатом парламента с 1983 года. Был женат, имел пятерых детей.
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Тэги: депутат, убийство, Великобритания, парламент
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