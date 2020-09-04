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18:04 15 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Британского депутата зарезали ножом на встрече с избирателями

Депутат от консерваторов сэр Дэвид Амесс скончался от ножевого ранения. Полиция сообщила об аресте 25-летнего мужчины по подозрению в убийстве.

Дэвид Амесс был депутатом парламента с 1983 года.

Это случилось в церкви в городе Ли-он-Си, передает BBC News.

Сэр Дэвид Амесс проводил встречу со своими избиратели в методистской церкви.

Полиция Эссекса заявила, что получила сообщения о нанесении ножевых ранений  и вскоре обнаружила раненого человека. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте.

69-летний сэр Дэвид был депутатом парламента с 1983 года. Был женат, имел пятерых детей.

Вооруженная полиция возле церкви, где сэр Дэвид встречался с избирателями.

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Тэги: депутат, убийство, Великобритания, парламент
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