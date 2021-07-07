В Украине больше не будет международных и внутренних авиарейсов

На днях Украина и ЕС подписали долгожданное Соглашение об открытом небе. Теперь авиарейсы не будут разделять на внутренние и международные.

Соглашение с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок.



Об этом в интервью рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает телеканал 24.

На вопрос, означает ли это соглашение, что, условно, Wizzair будет летать между Киевом и Запорожьем за 10 евро, Стефанишина ответила положительно.

«Обязательно будет. Когда премьер подписывал это соглашение, я поймала себя на мысли, что не будет теперь внутренних и международных рейсов. Будут просто рейсы», – отметила она.

Соглашение с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок. Это разрушит монополию украинских компаний на внутренних рейсах. Высокие цены за билеты останутся в прошлом и платить за рейс «Киев – Днепр» по цене рейса «Киев – Париж» уже не придется.

«Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли о том, что появился огромный рынок, где можно работать», – отметила вице-премьер.

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