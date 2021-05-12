В Индонезии погибли 11 детей во время школьного мероприятия

В результате проведения мероприятия у реки утонули 11 учеников индонезийской школы.

Правоохранители Индонезии расследуют причины инцидента.



Об этом сообщает «СИНЬХУА», со ссылкой на официального представителя поисково-спасательной службы региона Сени Вуландари.

В одной из индонезийских школ во время проведения мероприятия у реки, в котором было задействовано около 150 учеников, произошло ЧП. В какой-то момент, из-за неосторожности дети начали тонуть, но помочь смогли не всем.

Из 21 учеников, которым требовалась помощь спасли только 10. Тела уже погибших 11 детей нашли позже.

В настоящее время правоохранители Индонезии расследуют причины инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре девочка выпрыгнула из окна после ссоры с родителями из-за оценок.

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