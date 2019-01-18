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11:30 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Афганистане

Террористическая группировка «Исламское государство» назвала имена исполнителей теракта.

Об этом сообщает Aamaj News.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за совершение теракта в шиитской мечете, афганского города Кандагар.

Также террористическая организация назвала имена исполнителей теракта. Ими были двое террористов смертников, состоящих в группировке – Анас Хорасани и Абу Али Балучи.

Как ранее сообщали Власти, в Афганистане в мечети прогремел взрыв, погибло по меньшей мере 16 человек.

Источник:
Тэги: теракт, ИГИЛ
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