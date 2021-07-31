На МКС произошел сбой в системе управления российского модуля «Звезда»
В ночь на воскресенье на Международной космической станции сработала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля Звезда.
Об этом рассказали космонавты во время прямой трансляции NASA на Youtube.
На Международной космической станции ночью космонавты проснулись от внезапно сработавшей сирены. Причиной срабатывания оказался сбой в системе управления российского модуля «Звезда».
«У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену – ред.), чтобы они услышали», – сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.
Сбой смогли устранить с центра управления на земле, действий экипажа МКС не потребовалось.
Как ранее сообщали Власти, эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить уже к 2028 году.