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12:36 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На МКС произошел сбой в системе управления российского модуля «Звезда»

В ночь на воскресенье на Международной космической станции сработала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля Звезда.

Сбой смогли устранить с центра управления на земле

Об этом рассказали космонавты во время прямой трансляции NASA на Youtube.

На Международной космической станции ночью космонавты проснулись от внезапно сработавшей сирены. Причиной срабатывания оказался сбой в системе управления российского модуля «Звезда».

«У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену – ред.), чтобы они услышали», – сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Сбой смогли устранить с центра управления на земле, действий экипажа МКС не потребовалось.

Как ранее сообщали Власти, эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить уже к 2028 году.

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Тэги: МКС, сбой, российский модуль "Звезда"
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