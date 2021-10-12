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Главная » Мир » Общество
13:16 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Больше тысячи погибших: в РФ побит очередной антирекорд по суточной смертности от COVID-19

В России впервые сначала пандемии за сутки от коронавируса погибло больше 1000 человек.

Похороны жертв пандемии на одном из кладбищ Санкт-Петербурга

Об этом сообщается в «Оперативном штабе».

В России, согласно официальным данным, впервые с начали пандемии COVID-19 зарегистрировано более 1000 смертей за сутки. Так, за прошедшие сутки было зарегистрировано сразу два антирекорда – 33 208 случаев заразившихся, и 1 002 умерших.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 958 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших.

Как ранее сообщали Власти, российские оккупационные власти Крыма начали перепись населения на полуострове, Украина обратилась к международному сообществу.

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Тэги: Россия, коронавирус
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