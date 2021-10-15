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15:15 16 Октября 2021 0 Комментарии
Украинский футболист стал гражданином Польши
33-летний Артем Путивцев получил гражданство Польши. Он уже пять лет играет в польском клубе из деревни Нецеча.
За польский клуб он сыграл сыграл 179 матчей, забил 12 голов.
Защитник играет в команде с весны 2016 года, сообщает официальный сайт клуба.
Он перешел в польский клуб из харьковского «Металлиста». За это время сыграл 179 матчей, забил 12 голов.
«Брук-Бет Термалица» – профессиональный футбольный клуб из деревни Нецеча, выступающий в высшем футбольном дивизионе Польши.
Путивцев ранее выступал за «Звезду», «Мариуполь» и «Металлург» (Донецк).
В 2016 году единственный раз сыграл в составе сборной Украины, приняв участие в товарищеском матче с Кипром.
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Тэги: футбол, Польша
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