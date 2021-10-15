Украинский футболист стал гражданином Польши

33-летний Артем Путивцев получил гражданство Польши. Он уже пять лет играет в польском клубе из деревни Нецеча.

За польский клуб он сыграл сыграл 179 матчей, забил 12 голов.



Защитник играет в команде с весны 2016 года, сообщает официальный сайт клуба.

Он перешел в польский клуб из харьковского «Металлиста». За это время сыграл 179 матчей, забил 12 голов.

«Брук-Бет Термалица» – профессиональный футбольный клуб из деревни Нецеча, выступающий в высшем футбольном дивизионе Польши.

Путивцев ранее выступал за «Звезду», «Мариуполь» и «Металлург» (Донецк).

В 2016 году единственный раз сыграл в составе сборной Украины, приняв участие в товарищеском матче с Кипром.

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