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Главная » Мир » Политика
18:10 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Военную хунту Мьянмы не пригласили на саммит АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пригласила на саммит генерала Мин Аун Хлайна, устроившего военный переворот в Мьянме (бывшая Бирма).

Мин Аун Хлайн не приедет на ежегодный саммит лидеров АСЕАН.

Это беспрецедентный шаг для организации, которая традиционно избегает вмешательства в дела своих членов, сообщает BBC News.

На экстренной встрече министров иностранных дел в Брунее не удалось прийти к консенсусу в вопросе: должны ли военные представлять Мьянму на саммите, который состоится 26-28 октября.

В заявлении говорится, что ситуация в Мьянме «оказывает влияние на региональную безопасность, а также на единство и авторитет АСЕАН».

В апреле АСЕАН призвала генерала Мин Аун Хлайна прекратить репрессии в стране и освободить политических заключенных.

Решение не приглашать генерала на саммит, на котором также будут присутствовать президент США Джо Байден и другие мировые лидеры, станет ударом по надеждам военных властей Мьянмы на возможное международное признание, уточняет BBC News.

Как ранее писали Власти, военные захватили власть в Мьянме в феврале 2021 года. В августе генерал Мин Аун Хлайн объявил себя премьер-министром и заявил, что чрезвычайное положение будет продлено.

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Тэги: саммит, Мьянма, хунта, АСЕАН
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