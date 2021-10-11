Любовница Саакашвили рассказала, что он подорвал здоровье голодовкой

Физическое состояние Михаила Саакашвили очень плохое. Он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать.

В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.



Депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько в интервью DW сказала, что у Саакашвили «сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица».

«Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать пока человеку станет еще хуже», – сказала депутат.

По ее мнению, в ближайшие дни ему потребуется госпитализация.

Напомним, что у Саакашвили романтические отношения с нардепом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько.

Депутат грузинского парламента, одна из активисток оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе, встретившаяся с экс-президентом в тюремной камере, также рассказала, что он «очень похудел и ему сложно передвигаться».

Ранее Власти писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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