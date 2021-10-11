Любовница Саакашвили рассказала, что он подорвал здоровье голодовкой
Физическое состояние Михаила Саакашвили очень плохое. Он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать.
Депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько в интервью DW сказала, что у Саакашвили «сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица».
«Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать пока человеку станет еще хуже», – сказала депутат.
По ее мнению, в ближайшие дни ему потребуется госпитализация.
Напомним, что у Саакашвили романтические отношения с нардепом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько.
Депутат грузинского парламента, одна из активисток оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе, встретившаяся с экс-президентом в тюремной камере, также рассказала, что он «очень похудел и ему сложно передвигаться».
Ранее Власти писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.