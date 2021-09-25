Украине не хватит угля на весь отопительный сезон

Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и на стабильную работу атомных электростанций.

В Украине нет достаточного количества угля для отопительного сезона. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил замминистра энергетики Максим Немчинов.

«Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на четыре миллиона, еще на два миллиона ожидаем до конца отопительного сезона», – рассказал замминистра.

Он добавил, что «уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть».

Ранее Власти писали, что глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 80 процентов.

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