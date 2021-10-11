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10:28 17 Октября 2021 98 Комментарии
Украина – третья в Европе по смертности от COVID-19
15 октября в мире обнаружили 343 318 новых больных COVID-19. Украина в списке оказалась между Индией и Бразилией.
15 октября в Украине умерло 277 больных.
Украина с 12983 больными на седьмом месте в мире – между Индией и Бразилией.
В Европе Украина четвертая.
5358 людей в мире за сутки умерли от вируса.
По этому показателю Украина на шестом месте в мире и на третьем – среди европейских стран.
Как писали Власти, уже с 20 октября в Украине может произойти резкий всплеск заболеваемости COVID-19 – до 20 тысяч новых случаев в сутки.
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Тэги: коронавирус, covid-19
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