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11:47 17 Октября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

90% медиков и 85% педагогов: в МОЗ озвучили данные по вакцинации

Министр здравоохранения рассказал о ходе вакцинальной кампании против коронавируса в Украине.

Виктор Ляшко

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на интервью с министром здравоохранения Виктора Ляшка.

По его словам, с начала вакцинальной кампании против коронавируса прививки сделали около 90% медиков и более 85% педагогов. Таким образом министр ответил на вопрос о том, почему украинские медработники не хотят вакцинироваться.

«Это миф. Посмотрим цифры. Как минимум одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали», – отметил Виктор Ляшко.

В тоже время Ляшко согласился с тем, что существуют случаи отказа от вакцинации, однако по его мнению они «подсвечиваются больше, чем общая картина по врачам».

Также министр не упомянуть и о случаях мошенничества с поддельными сертификатами. По его словам, все такие зафиксированные случаю расследованы, а виновники либо отстранены, либо уже уволены.

Как ранее сообщали Власти, в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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Тэги: врачи, моз, педагоги, вакцинация, виктор ляшко
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