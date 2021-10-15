Удивительное открытие совершили ученые, исследовав доисторические фекалии

Люди, жившие на территории Европы в Железном веке, употребляли в пищу продукты, которые до сих пор являются частью нашего рациона.

2700 лет назад люди в Европе ели такой сыр.



Это показало новое исследование древних фекалий – палеофекалий, о котором сообщает CNN.

Как правило, человеческие фекалии не сохраняются в течение такого долгого времени, за исключением таких мест, как сухие пещеры, пустыни, районы вечной мерзлоты.

При изучении древних фекалий, найденных в соляных шахтах в Халльштатт-Дахштайн в Австрии, исследователи обнаружила два вида грибка, которые используются в производстве голубого сыра и пива – Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae.

«Мы смогли доказать, что голубой сыр производился в Европе почти 2700 лет назад», – рассказала Керстин Коварик, археолог из Венского музея естественной истории.

По ее словам, ферментированные продукты уже тогда играли важную роль в рационе человека. И люди, жившие в этих пещерах «намеренно применяли технологии ферментации пищевых продуктов с использованием микроорганизмов, которые до сих пор используются в пищевой промышленности».

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