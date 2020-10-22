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Главная » Мир » Общество
14:45 17 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

На территории аннексированного Крыма зафиксировали рекордное суточное число новых случаев заболевания коронавирусом.

На аннексированном полуострове с начала пандемии зарегистрировали 87 646 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщается на сайте местного Минздрава, введенного российскими властями.

Так, за прошедшие сутки, на 17 октября в Крыму диагностировано 586 новых случаев коронавируса. Всего же, на аннексированном полуострове с начала пандемии зарегистрировали 87 646 случаев заболевания COVID-19.

В России также поставлен очередной рекорд по данному показателю. Там диагностировано 34 303 новых случая заболевания COVID-19.

По официальным данным РФ, общее число заболевших россиян достигло 7 992 687 человек. За минувшие сутки от инфекции погибло 997 человек, а за весь период наблюдений – 223 312 человек.

Стоит отметить, что различные правозащитные организации утверждают о значительном занижении статистики российскими властями. Кроме того, данные российских властей Крыма о заболеваемости COVID-19 не признаются международными организациями и другими независимыми источниками.

Как ранее сообщали Власти, в России впервые сначала пандемии за сутки от коронавируса погибло больше 1000 человек.

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Тэги: крым, статистика, антирекорд, суточный прирост
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