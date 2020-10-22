В Крыму антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
На территории аннексированного Крыма зафиксировали рекордное суточное число новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте местного Минздрава, введенного российскими властями.
Так, за прошедшие сутки, на 17 октября в Крыму диагностировано 586 новых случаев коронавируса. Всего же, на аннексированном полуострове с начала пандемии зарегистрировали 87 646 случаев заболевания COVID-19.
В России также поставлен очередной рекорд по данному показателю. Там диагностировано 34 303 новых случая заболевания COVID-19.
По официальным данным РФ, общее число заболевших россиян достигло 7 992 687 человек. За минувшие сутки от инфекции погибло 997 человек, а за весь период наблюдений – 223 312 человек.
Стоит отметить, что различные правозащитные организации утверждают о значительном занижении статистики российскими властями. Кроме того, данные российских властей Крыма о заболеваемости COVID-19 не признаются международными организациями и другими независимыми источниками.
Как ранее сообщали Власти, в России впервые сначала пандемии за сутки от коронавируса погибло больше 1000 человек.