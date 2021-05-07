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19:15 17 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

Тело погибшего дипломата обнаружила домработница на его даче.

Мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Киеве в дачном массиве Осокорки было найдено тело дипломата, имя которого в настоящее время не разглашается. Сообщается, что труп обнаружила домработница в доме, где мужчина проживал один.

По версии полиции, 60-летнний мужчина упал с лестницы со второго этажа дома, после чего поднялся в комнату на втором этаже и умер в результате закрытой черепной мозговой травмы.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с пометкой «несчастный случай».

Как ранее сообщали Власти, миллиардеру, который случайно признался в убийстве подруги, дали пожизненное.

Источник:
Тэги: Киев, убийство, дипломат
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