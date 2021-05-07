В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат
Тело погибшего дипломата обнаружила домработница на его даче.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В Киеве в дачном массиве Осокорки было найдено тело дипломата, имя которого в настоящее время не разглашается. Сообщается, что труп обнаружила домработница в доме, где мужчина проживал один.
По версии полиции, 60-летнний мужчина упал с лестницы со второго этажа дома, после чего поднялся в комнату на втором этаже и умер в результате закрытой черепной мозговой травмы.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с пометкой «несчастный случай».
Как ранее сообщали Власти, миллиардеру, который случайно признался в убийстве подруги, дали пожизненное.