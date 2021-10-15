Опубликованы видеообращения Арахамии и Тимошенко в поддержку Саакашвили

Лидеры парламентских фракций «Слуга народа» Давид Арахамия и «Батькивщина» Юлия Тимошенко записали видеообращения в поддержку задержанного в Грузии третьего президента этой страны Михеила Саакашвили.

Михеила саакашвили поддержали Давид Арахамия и Юлия Тимошенко



Они призвали власти немедленно его освободить.

Видеообращения выложены в Telegram-канале Саакашвили.

Арахамия подчеркнул, что грузинский узник является гражданином Украины, где занимает высокий пост. А юридические претензии к Саакашвили, если таковые есть, должны быть рассмотрены, в первую очередь, украинским судом.

«Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома», – закончил видео Арахамия.



Тимошенко напомнила, что сама прошла через политические репрессии и никому бы не пожелала находиться в политическом заключении.

Также лидер “Батькивщины” отметила, что их позиции с Саакашвили частно были противоположными и политики нередко дискутировали, но она верит в верит в демократическую и сильную Украину так же, как в демократическую, свободную, сильную и богатую Грузию.

“Я считаю, что Михеил Саакашвили имеет полное и безоговорочное право быть на свободе в своей родной стране, а не за решеткой, и на свободе защищать свои политические убеждения, защищать свою Грузию», – заявила Тимошенко.

Она также настоятельно призвала его прекратить голодовку. Тимошенко пояснила, что голодовка – едва ли не единственная форма протеста в условиях заключения, и она прекрасно понимает мотивы, которые заставили Саакашвили к ней прибегнуть.

«Однако сегодня я обращаюсь к тебе с настоятельной просьбой прекратить голодание. Ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я призываю людей, которые поддерживают Михеила Саакашвили, обратиться к нему с просьбой прекратить голодовку – это сверхважно для его жизни и для вашей совместной борьбы», – резюмировала Тимошенко.



Ранее Власти.нет писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

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