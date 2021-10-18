Назван реальный способ освобождения Саакашвили

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в СИЗО Рустави, может освободить помилование президента страны Саломе Зурабишвили.

Адвокат рассказал о способе освобождения Саакашвили



Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 адвокат задержанного Бека Басилая. Он заявил, что Саакашвили с каждым днем теряет в тюрьме силы.

По словам правозащитника, есть несколько вариантов освобождения грузинского политика. Но наиболее реальный – это процедура помилования президентом страны.

Правда, Басилая напомнил, что Зурабишвили перед первым туром обещала ни в коем случае не выпускать из-за решетки Саакашвили. Но при этом выразил надежду на существенное изменение внешних обстоятельств. Речь идет о многотысячной акции в Тбилиси и поддержке со стороны многих мировых политиков.

Адвокат оценил моральное состояние Саакашвили как очень крепкое, в отличии от физического.

«Мы все понимаем, что более чем две недели он голодает, и его физическое состояние уже не очень хорошее, он теряет силы. И когда мы встречаемся, видно, что ему нехорошо. Сейчас я не могу дать медицинские данные, сегодня с ним общался врач, и мы ждем его заявления», – сказал Басилая.

Ранее Власти.нет писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

Лидеры парламентских фракций «Слуга народа» Давид Арахамия и «Батькивщина» Юлия Тимошенко записали видеообращения в поддержку задержанного в Грузии третьего президента этой страны Михеила Саакашвили.

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