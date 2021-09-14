В США в поезде изнасиловали женщину на глазах пассажиров: никто не вмешался

В Филадельфии в пригородном поезде была изнасилована женщина. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой.



Видео также засвидетельствовало, что в поезде находились люди, которые «ничего не сделали», сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

«Они смотрели? Я не знаю…» – выразил свое недоумение офицер полиции Тим Бернхардт, охарактеризовавший бездействие пассажиров как «вызывающее беспокойство».

Пострадавшая была доставлена в местную больницу.

По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой. По данным полиции, с женщиной он знаком не был.

Транспортная компания опубликовала заявление, назвав это происшествие «ужасающим преступным деянием».

Тэги: изнасилование, поезд