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22:02 18 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В США в поезде изнасиловали женщину на глазах пассажиров: никто не вмешался

В Филадельфии в пригородном поезде была изнасилована женщина. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой.

Видео также засвидетельствовало, что в поезде находились люди, которые «ничего не сделали», сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

«Они смотрели? Я не знаю…» – выразил свое недоумение офицер полиции Тим Бернхардт, охарактеризовавший бездействие пассажиров как «вызывающее беспокойство».

Пострадавшая была доставлена в местную больницу.

По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой. По данным полиции, с женщиной он знаком не был.

Транспортная компания опубликовала заявление, назвав это происшествие «ужасающим преступным деянием».

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Тэги: изнасилование, поезд
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