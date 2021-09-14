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22:02 18 Октября 2021 1 Комментарии
В США в поезде изнасиловали женщину на глазах пассажиров: никто не вмешался
В Филадельфии в пригородном поезде была изнасилована женщина. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой.
Видео также засвидетельствовало, что в поезде находились люди, которые «ничего не сделали», сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.
«Они смотрели? Я не знаю…» – выразил свое недоумение офицер полиции Тим Бернхардт, охарактеризовавший бездействие пассажиров как «вызывающее беспокойство».
Пострадавшая была доставлена в местную больницу.
По обвинению в изнасиловании был арестован 35-летний Фиштон Нгой. По данным полиции, с женщиной он знаком не был.
Транспортная компания опубликовала заявление, назвав это происшествие «ужасающим преступным деянием».
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Тэги: изнасилование, поезд
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