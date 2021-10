Мощное наводнение в Индии: десятки погибших

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.

Официальные лица пока не могут сказать, сколько человек пропало без вести.

В прибрежном штате Керала сильные дожди идут с пятницы. В результате реки вышли из берегов и затопили дороги.

В воскресенье главный министр штата Пинарайи Виджаян сообщил об эвакуации тысяч людей. Создано около сотни лагерей для пострадавших.

В ликвидации последствий наводнения и спасательных операциях приняли участие индийские военные.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что в понедельник ожидается ослабление проливных дождей.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam’s Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp — ANI (@ANI) October 18, 2021

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before. pic.twitter.com/uVjAUTfOnf

— Nandagopal Rajan (@nandu79) October 16, 2021