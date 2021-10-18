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09:37 18 Октября 2021 Просмотров 552   КомментариевКомментарии

Названо имя дипломата, который загадочно умер в Киеве

Дипломатом, чье тело нашли на даче в киевском жилмассиве Осокорки, оказался бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский.

В Киеве погиб Виктор Крыжановский

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Крыжановский родился в 1961 году, а на дипломатической службе работал с 1992 года.

С 2010 года он занимал должность посла Украины в Эстонии, а с 2017 года был спецпредставителем по Приднестровью.

По информации некоторых Telegram-каналов, при падении с лестницы Крыжановский не только получил смертельную травму головы,  но и дополнительно серьезно порезался разбитым стеклом.

По словам одного из соседей погибшего, мужчина не сильно общался с окружающими, хотя жил на даче в последнее время постоянно.

В день перед смертью соседи Крыжановского не видели, ночью никакого шума не слышали.

Ранее власти писали, что в Киеве в дачном массиве Осокорки было найдено тело дипломата, который погиб, предположительно упав с лестницы.

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