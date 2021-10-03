Разумков рассказал о возможном объединении с Гройсманом, Аваковым и Кличко

Экс-спикер Верховной Рады прокомментировал слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.

Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала о возможном объединении с известными политиками.



Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала Украина 24 в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном».

По словам экс-спикера, переговоров с этими политиками он не ведет. И он не считает, что это «реалистичный сценарий».

«У каждого свое направление, у каждого свое видение», – сказал Разумков.

Он считает, что Гройсман и Кличко идут «по своему пути», а Аваков «сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах».

«Но по состоянию на сегодня, с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно», — подытожил экс-спикер.

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Власти писали, что отставка спикера произошла из-за необходимости выполнения программы президента и партии «Слуга народа».

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