Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну во время матча

Это случилось в воскресенье во время матча чемпионата Нидерландов. Фанаты «Витесса» праздновали победу своей команды на клубом NEC, сообщает Goal.

Футболисты подошли к зрительской трибуне, восторженные болельщики начали прыгать – и трибуна обрушилась.

К счастью, несмотря на обрушение, пострадавших не было, и болельщики продолжали праздновать победу.

По мнению генерального директора клуба NEC Вилко ван Схайка, стоявший под трибуной контейнер предотвратил полное обрушение конструкции, иначе последствия могли бы быть более серьезными.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.

Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP

— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021