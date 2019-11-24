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Главная » Мир » Спорт
10:58 18 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну во время матча

Футболисты подошли поприветствовать поддержавших их фанатов. Те начали прыгать на трибуне, что привело к обрушению конструкции.

Это случилось в воскресенье во время матча чемпионата Нидерландов. Фанаты «Витесса» праздновали победу своей команды на клубом NEC, сообщает Goal.

Футболисты подошли к зрительской трибуне, восторженные болельщики начали прыгать – и трибуна обрушилась.

К счастью, несмотря на обрушение, пострадавших не было, и болельщики продолжали праздновать победу.

По мнению генерального директора клуба NEC Вилко ван Схайка, стоявший под трибуной контейнер предотвратил полное обрушение конструкции, иначе последствия могли бы быть более серьезными.

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Тэги: футбол, фанаты, трибуна
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