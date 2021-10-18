Грета Тунберг неожиданно спела и станцевала на большом концерте. Видео

Известная эко-активистка Гретта Тунберг разыграла публику на концерте Climate live в Стокгольме исполнив хит 80-х Рика Эстли «Never Gonna Give You Up».

Гретта Тунберг исполнила легендарный хит



Об этом сообщило издание Аftonbladet. Концерт прошел в субботу, 16 октября.

Когда Тунберг вышла на сцену, все рассчитывали, что она выступит с небольшой речью о климате. Но девушка неожиданно произнесла слова из песни: «We’re no strangers to love» («Нам не привыкать любить…»). После этого включилась мелодия песни и Гретта вместе с другим активистом – 17-летним Андреасом Магнуссоном исполнили легендарный хит.

При этом девушка танцевала и много улыбалась.

В комментарии журналистам Тунберг рассказала, что эко-активисты постоянно «рикроллят» друг друга. Это такой вид розыгрыша, когда вместо необходимой информации, которой активисты обмениваются, они передают ссылку на клип Рика Эстли «Never Gonna Give You Up»

«Мы хотели подарить другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, что они так много работали над этим концертом. В конце концов, мы в основном подростки, которые шутят друг с другом, а не просто сердитые дети, как нас часто изображают в СМИ», — объяснила девушка.

18-летняя Гретта никогда раньше не пела на публике, хотя семья девушки тесно связана с музыкой. Ее мать Малена Эрнман, представляла Швецию на Евровидении в 2009 году.



По данным шведских журналистов, Грета спела перед публикой впервые. При этом ее семья напрямую связана с музыкальной сферой — мать, Малена Эрнман, представляла Швецию на Евровидении в 2009 году, а младшая 16-летняя сестра Беата уже начала карьеру певицы.

Ранее Власти писали, что Швеция собиралась выпустить почтовую марку в честь Гретты Тунберг.

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