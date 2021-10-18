Идея несостоятельна: Медведчук ответил на идею Зеленского об обмене с РФ

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, негативно отнесся к идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене себя на пленных украинцев, которые находятся в РФ.

Медведчук ответил на предложение Зеленского



Свое мнение политик изложил в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ. Он подчеркнул, что не имеет другого гражданства, кроме украинского.

По этой причине идея Зеленского его не интересует.

Медведчук также назвал уголовное дело в отношении себя незаконным преступным давлением со стороны власти.

“Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», – отметил нардеп.

Он также высказал уверенность в своей невиновности и пообещал восстановить справедливость и торжество закона.

Кроме того политик пригрозил уголовной ответственностью всем, кто, по его мнению, занимается “преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования”.

Ранее Власти писали, что обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука могли бы отдать России, но для этого Медведчуку нужно подтвердить свое российское гражданство.

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