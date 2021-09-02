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11:36 18 Октября 2021 34 Комментарии
Первую нитку “Северного потока-2” заполнили газом, она готова к запуску
Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом, она полностью готова для старта транспортировки голубого топлива.
Северный поток-2 готов к старту транспортировки
Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG. В трубы закачано около 177 миллионов кубометров.
Этот объем обеспечивает давление, уровень которого достаточен для запуска транспортировки газа.
Чтобы полноценно запустить “Северный поток-2” полноценно, осталось только пройти полную сертификацию на соответствиеь требованиям Третьего энергопакета ЕС.
Напомним, пробный технический запуск газопровода начался 4 октября.
Ранее Власти писали, что США пообещали Украине, что Северный поток-2 не запустят раньше времени.
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Тэги: Северный поток 2
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