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Главная » Мир » Экономика
11:36 18 Октября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Первую нитку “Северного потока-2” заполнили газом, она готова к запуску

Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом, она полностью готова для старта транспортировки голубого топлива.

Северный поток-2 готов к старту транспортировки

Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG. В трубы закачано около 177 миллионов кубометров.

Этот объем обеспечивает давление, уровень которого достаточен для запуска транспортировки газа.

Чтобы полноценно запустить “Северный поток-2” полноценно, осталось только пройти полную сертификацию на соответствиеь требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Напомним, пробный технический запуск газопровода начался 4 октября.

Ранее Власти писали, что США пообещали Украине, что Северный поток-2 не запустят раньше времени.

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Тэги: Северный поток 2
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