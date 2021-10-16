В Украину прибыла новая партия оружия из США

В нашу страну прибыл второй груз международной технической помощи Вооруженным силам Украины из США.

В Украину прибыло американское оружие



Об этом сообщил телеканал Дом.

По словам полковника медицинской службы, уполномоченного Командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука, доставлены медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Военный назвал такую помощь шагом к полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО.

Ранее Власти писали, что Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.

Тэги: США, всу