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12:54 18 Октября 2021 61 Комментарии
В Украину прибыла новая партия оружия из США
В нашу страну прибыл второй груз международной технической помощи Вооруженным силам Украины из США.
В Украину прибыло американское оружие
Об этом сообщил телеканал Дом.
По словам полковника медицинской службы, уполномоченного Командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука, доставлены медицинские средства и вооружение с боеприпасами.
Военный назвал такую помощь шагом к полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО.
Ранее Власти писали, что Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.
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Тэги: США, всу
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