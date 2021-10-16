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Главная » Украина » Общество
12:54 18 Октября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла новая партия оружия из США

В нашу страну прибыл второй груз международной технической помощи Вооруженным силам Украины из США.

В Украину прибыло американское оружие

Об этом сообщил телеканал Дом.

По словам полковника медицинской службы, уполномоченного Командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука, доставлены медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Военный назвал такую помощь шагом к полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО.

Ранее Власти писали, что Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.

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Тэги: США, всу
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