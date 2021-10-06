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Главная » Мир » Политика
13:13 18 Октября 2021 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

В Кремле пригрозили Украине «наихудшим сценарием» за сближение с НАТО

Вступление Украины в НАТО выходит за «красные линии» интересов России.

В Кремле считают вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ.

По словам Дмитрия Пескова, Россия будет вынуждена предпринять определенные меры в случае вступления Украины в НАТО, так как это выходит за, так называемые, «красные линии» интересов РФ.

Так, в Кремле считают вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием, об этом не раз было сказано в французском журналистском документальном фильме «Владимир Путин: хозяин игры. Там Песков уже заявлял о том, что Россия будет вынуждена принимать активные меры для обеспечения собственной безопасности в случае вступления Украины в альянс.

Против вступления Украины в НАТО также выступает и президент Беларуси Александр Лукашенко, который во время военных учений стран НАТО на территории Украины неоднократно заявлял о том, что «надо реагировать» на расширение инфраструктуры НАТО.

Как ранее сообщали Власти, Кремль заявил о препятствии «Нормандии» со стороны Украины.

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Тэги: НАТО, Кремль, песков
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