В Грузии расстреляли иностранку: убийца выпустил семь пуль

Убийца в упор выстрелил семь раз в 30-летнюю женщину.

Женщина была застрелена около часа ночи недалеко от места, где она снимала квартиру



Об этом сообщает телеканал «Пирвели» со ссылкой МВД Грузии.

В Тбилиси минувшей ночью неизвестный мужчина в застрелил 30-летнюю иностранку. Мужчина подошел к своей жертве в упор и совершил 7 выстрелов.

По словам очевидцев происшествия, женщина была застрелена около часа ночи недалеко от места, где она снимала квартиру.

Правоохранителями Грузии было возбуждено уголовно дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. В настоящее время имя и гражданство жертвы не разглашаются.

За короткий период в Грузии произошло несколько громких убийств иностранных граждан. Так на прошлой неделе было найдено тело молодого англичанина в реке Кура в городе Гори. А в конце лета в Тбилиси пропала гражданка Австралии Шанае Брук, которая позже была найдена мертвой со следами насилия.

В связи с последними событиями кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия на своей страничке в Facebook обвинил власти в том, что Грузия и в частности Тбилиси уже не «город, полный жизни». По ее словам Грузия перестала быть безопасной, а власти не в состоянии обеспечить безопасность туристам и своим гражданам.

Как ранее сообщали Власти, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в СИЗО Рустави, может освободить помилование президента страны Саломе Зурабишвили.

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