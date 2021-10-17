Лукашенко возглавил государственную контрабандную сеть и использует беженцев, – глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

Министр пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию



Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.

В понедельник, 18 октября, на заседании Совета ЕС в Люксембурге глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Александр Лукашенко пытается оказать давление на Евросоюз с помощью нелегальных мигрантов. По его словам, Лукашенко является «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов».

Министр пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Неприемлемыми действия Лукашенко также назвал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он отметил, что в самой сложной ситуации из-за действий правительства Беларуси оказались Польша и Литва.

Как ранее сообщали Власти, Германия подозревает Лукашенко в организации нелегальной миграции в ЕС.

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