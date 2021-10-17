Лукашенко возглавил государственную контрабандную сеть и использует беженцев, – глава МИД Германии
Глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.
В понедельник, 18 октября, на заседании Совета ЕС в Люксембурге глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Александр Лукашенко пытается оказать давление на Евросоюз с помощью нелегальных мигрантов. По его словам, Лукашенко является «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов».
Министр пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые перевозят нелегальных мигрантов в Белоруссию.
Неприемлемыми действия Лукашенко также назвал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он отметил, что в самой сложной ситуации из-за действий правительства Беларуси оказались Польша и Литва.
Как ранее сообщали Власти, Германия подозревает Лукашенко в организации нелегальной миграции в ЕС.