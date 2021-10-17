В оккупированной Горловке террористы взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ: что требуют

Во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) неизвестные взяли в заложники сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На Донбассе взяли в заложники сотрудников ОБСЕ



Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш. Инцидент произошел 17 октября.

По словам Гармаша, двое мужчин в возрасте 30-39 лет в гражданской одежде вошли в отель, в котором находились сотрудники СММ ОБСЕ. Они сообщили , что теперь им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но нельзя покидать территорию гостиницы.

Гармаш подчеркнул, что в обмен на освобождение сотрудников СММ ОБСЕ неизвестные требуют освободить члена незаконных вооруженных формирований, которого задержали Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Представитель Донецка в ТКГ отметил, что ОБСЕ – это 57 государств, и все решения в этой организации принимаются консенсусом. То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия.

“И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ», – резюмировал Гармаш.

Ранее Власти писали, что в Луганской области задержали пособницу террористов. Выяснилосьэто во время обязательной проверки документов при пересечении блокпоста.

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