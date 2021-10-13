На границе Украины с Польшей – огромные очереди из “евроблях”

Очереди связанны с задержкой проведения налоговых платежей владельцами авто из стран ЕС.

В Украине действуют льготы на налогообложение авто с европейской регистрацией



Об этом сообщает ТСН.ua, ссылаясь на собственные источники.

На пунктах пропуска между Украиной с Польшей образовались длинные очереди из нерастаможенных авто. Сообщается, что причиной этому является медленная обработка налоговых платежей Государственной фискальной службой.

Ранее, многие владельцы авто не смогли в течение четырех суток оплатить налоги из-за государственного праздника и выходных. Именно по этой причины им пришлось дожидаться понедельника 18 октября.

Сотрудники таможенной службы также ожидают нормализации работы пропускных пунктов и не комментируют причины задержек.

Согласно законодательству, в Украине действуют льготы на налогообложение авто с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года.

Как ранее сообщали Власти, стали известны детали налоговой амнистии в Украине.

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