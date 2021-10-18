Киевский админсуд рассмотрит иск об отмене обязательной вакцинации

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск на приказ Министерства здравоохранения, который определяет список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Дмитрий Ламза подал иск об отмене приказа Минздрава



Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск подал гражданин Дмитрий Ламза – самый молодой в украине директор школы.

25-летний педагог возглавляет киевскую школу № 210 с углубленным изучением русского языка.

Он попросил ОАСК признать противоправным и недействительным приказ министерства.

Также он подал заявление об обеспечении иска, где попросил суд приостановить действие соответствующего приказа минздрава до рассмотрения дела.

Сейчас суд решает, стоит ли открывать производство по иску и выясняет, есть ли правовые основания для принятия мер по его обеспечению.

Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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