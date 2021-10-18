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Главная » Украина » Общество
14:54 18 Октября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Киевский админсуд рассмотрит иск об отмене обязательной вакцинации

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск на приказ Министерства здравоохранения, который определяет список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Дмитрий Ламза подал иск об отмене приказа Минздрава

Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск подал гражданин Дмитрий Ламза – самый молодой в украине директор школы.

25-летний педагог возглавляет киевскую школу № 210 с углубленным изучением русского языка.

Он попросил ОАСК признать противоправным и недействительным приказ министерства.

Также он подал заявление об обеспечении иска, где попросил суд приостановить действие соответствующего приказа минздрава до рассмотрения дела.

Сейчас суд решает, стоит ли открывать производство по иску и выясняет, есть ли правовые основания для принятия мер по его обеспечению.

Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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Тэги: вакцинация, ОАСК
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