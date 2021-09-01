Россия разрывает связи с НАТО

Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО, расположенного в Брюсселе и закроет информбюро альянса в Москве.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

После закрытия представительств контакты России и НАТО будут поддерживаться через посла России в Бельгии.

По словам министра, Россия также закроет информбюро альянса в Москве.

Он уточнил, что Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Ранее Власти писали, что в Кремле пригрозили Украине «наихудшим сценарием» за сближение с НАТО.

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