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15:01 18 Октября 2021 40 Комментарии
Россия разрывает связи с НАТО
Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО, расположенного в Брюсселе и закроет информбюро альянса в Москве.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
После закрытия представительств контакты России и НАТО будут поддерживаться через посла России в Бельгии.
По словам министра, Россия также закроет информбюро альянса в Москве.
Он уточнил, что Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.
Ранее Власти писали, что в Кремле пригрозили Украине «наихудшим сценарием» за сближение с НАТО.
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Тэги: Россия, НАТО, Сергей Лавров
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